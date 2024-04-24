Морквяний бісквіт з кремом: рецепт смачного повітряного десерту

Що потрібно для морквяного бісквіта

Для того, щоб приготувати десерт з моркви, потрібні такі інгредієнти:

Борошно - 350 г

Яйця - 3 шт.

Морква - 360 г

Вода - 100 мл

Волоські горіхи - 60 г

Вершки (жирність 33%) - 500 мл

Цукор - 220 г

Ванільний цукор - 8 г

Цукрова пудра - 50 г

Олія рафінована - 200 мл

Сода - 1,5 ч. л.

Розпушувач - 1,5 ч. л.

Желатин - 9 г

Сіль - дрібка

Приправа до пряників/кориця - 1,5 ч. л.

Як готувати бісквіт з моркви

Просійте в миску борошно, додайте соду, розпушувач, сіль і приправу до пряників (або ж корицю) - і перемішайте всі сухі компоненти.

В окрему миску розбийте яйця, додайте цукор - звичайний і ванільний - і збивайте міксером 7-8 хвилин до утворення білої пишної маси. Продовжуючи збивати, влийте в масу олію.

Збийте яйця з цукром до пишної маси (скриншот / Абетка рецептів)

Помийте, почистьте і натріть моркву на дрібній тертці - натертої моркви має бути 350 г, тож овочів треба брати трохи більше. Додайте моркву до збитих яєць та ретельно перемішайте суміш.

Поступово додавайте просіяне раніше борошно, кожного разу перемішуючи тісто силіконовою або дерев'яною лопаткою. Подрібніть волоські горіхи, додайте їх до тіста і знову ретельно перемішайте.

Форму для випічки застеліть пергаментом і вилийте тісто. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте бісквіт приблизно 30 хвилин. Перевірте готовність бісквіта за допомогою зубочистки - вона має залишитися сухою.

Готовий бісквіт (скриншот / Абетка рецептів)

Розріжте бісквіт на три коржі і приготуйте крем. Для крему залийте желатин водою і залиште на 10 хвилин, після цього розчиніть його на паровій бані - тримаючи посуд з ним над киплячою водою. Однак не доводьте желатин до кипіння.

Холодні вершки збийте з цукровою пудрою до сметаноподібної консистенції. Продовжуючи збивати вершки, додайте желатин. Умовно розділіть крем на дві рівні частини.

Крем з вершків і желатину (скриншот / Абетка рецептів)

Зберіть торт: викладіть на перший корж половину крему, накрийте другим і викладіть решту крему - і накрийте останнім коржиком. Це можна робити за допомогою форми, огорнувши стінки ацетатною плівкою для кондитерських виробів.

Накрийте торт харчовою плівкою та поставте до холодильника мінімум на 6 годин. Після цього десерт готовий, його можна їсти одразу, або ж полити розтопленим чорним шоколадом.