Морковный бисквит с кремом: рецепт вкусного воздушного десерта

Что нужно для морковного бисквита

Для того чтобы приготовить десерт из моркови, нужны следующие ингредиенты:

Мука - 350 г

Яйца - 3 шт.

Морковь - 360 г

Вода - 100 мл

Грецкие орехи - 60 г

Сливки (жирность 33%) - 500 мл

Сахар - 220 г

Ванильный сахар - 8 г

Сахарная пудра - 50 г

Масло рафинированное - 200 мл

Сода - 1,5 ч. л.

Разрыхлитель - 1,5 ч. л.

Желатин - 9 г

Соль - щепотка

Приправа к пряникам/корица - 1,5 ч. л.

Как готовить бисквит из моркови.

Просейте в миску муку, добавьте соду, разрыхлитель, соль и приправу к пряникам (или корицу) - и перемешайте все сухие компоненты.

В отдельную миску разбейте яйца, добавьте сахар - обычный и ванильный - и взбивайте миксером 7-8 минут до образования белой пышной массы. Продолжая взбивать, влейте в массу растительное масло.

Взбейте яйца с сахаром до пышной массы (скриншот / Абетка рецептів)

Помойте, почистите и натрите морковь на мелкой терке - натертой моркови должно быть 350 г, так что овощей нужно брать немного больше. Добавьте морковь к взбитым яйцам и тщательно перемешайте смесь.

Равномерно добавляйте просеянную ранее муку, каждый раз перемешивая тесто силиконовой либо деревянной лопаткой. Измельчите грецкие орехи, добавьте их к тесту и снова тщательно перемешайте.

Форму для выпечки застелите пергаментом и вылейте тесто. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте бисквит примерно 30 минут. Проверьте готовность бисквита с помощью зубочистки - она должна остаться сухой.

Готовый бисквит (скриншот / Абетка рецептів)

Разрежьте бисквит на три коржа и приготовьте крем. Для крема залейте желатин водой и оставьте на 10 минут, после этого растворите его на паровой бане - держа посуду с ним над кипящей водой. Однако не доводите желатин до кипения.

Холодные сливки взбейте с сахарной пудрой до сметанообразной смеси. Продолжая взбивать сливки, добавьте желатин. Условно разделите крем на две равные части.

Крем из сливок и желатина (скриншот / Абетка рецептів)

Соберите торт: выложите на первый корж половину крема, накройте вторым и выложите оставшийся крем - и накройте последним коржиком. Это можно делать с помощью формы, обернув стенки ацетатной пленкой для кондитерских изделий.

Накройте торт пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 6 часов. После этого десерт готов, его можно есть сразу, или полить растопленным черным шоколадом.