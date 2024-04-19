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Кабачковий рулет: рецепт легкої і корисної страви

П'ятниця 19 квітня 2024 10:00
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Кабачковий рулет: рецепт легкої і корисної страви Як готувати рулет з кабачків (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

З такого поживного і бюджетного овочу, як кабачок, можна приготувати різноманітні страви - салати, млинці, рагу, запіканки - і навіть напої. Завдяки мінералам та вітамінам В1, В2 і С, кабачок позитивно впливає на шлунково-кишковий тракт і імунітет.

Про те, як готувати овочевий рулет з кабачків, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "ТІАНА готувати легко".

Що потрібно для рулету з кабачків

Для того, щоб приготувати кабачковий рулет, потрібні такі інгредієнти:

  • Кабачки - 550 г
  • Яйця - 3 шт.
  • Майонез - 3 ст л.
  • Борошно - 3 ст. л.
  • Сметана - 1 ст. л.
  • Сирки плавлені (по 70 г) - 3 шт.
  • Помідор - 2 шт.
  • Сіль - 0,5 ч л.
  • Перець - до смаку
  • Сухий часник - дрібка
  • Кріп - 1-2 гілочки
  • Деко або пласка силіконова форма для випічки 40х30 см

Як готувати рулет з кабачків

Для того, що приготувати кабачковий рулет, помийте і натріть кабачок на великій терці, додайте сіль, перемішайте і залиште на 5 хвилин. В окремій мисці збийте яйця, додайте сіль, перець і сметану, ретельно перемішайте.

Вичавіть з кабачків сік, та додайте натерту масу до яєць зі сметаною. Ретельно перемішайте суміш, додайте борошно - і знову перемішайте овочеве тісто.

Рівномірно викладіть кабачкову масу на встелене пергаментом деко або силіконову форму. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте основу для рулету 20 хвилин.

Для начинки натріть на терці сирки, додайте майонез і часник, та перемішайте компоненти. Робочу поверхню застеліть харчовою плівкою, викладіть кабачковий корж та сирну начинку.

Помийте помідори і кріп, помідори наріжте на тонкі кружальця, кріп подрібніть. Викладіть інгредієнти на сирну начинку.

Скрутіть рулет, загорніть його в харчову плівку та покладіть в холодильник на 1 годину. Після цього рулет можна нарізати і їсти.

До речі, нещодавно ми писали про те, як готувати пиріг з сиром і зеленню.

Також читайте, як готувати картоплю по-шведськи з беконом.

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