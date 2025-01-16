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Морква - не єдиний овоч: 8 найкращих продуктів для здоров’я очей

Які продукти корисні для очей (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Підтримка здоров'я очей є важливим аспектом загального стану організму. Покращити зір та уникнути хвороб можна за допомогою 8 маловідомих продуктів, які мають бути у раціоні кожного.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating Well.

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