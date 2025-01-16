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Морковь - не единственный овощ: 8 лучших продуктов для здоровья глаз

Какие продукты полезны для глаз (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Поддержание здоровья глаз является важным аспектом общего состояния организма. Улучшить зрение и избежать болезней можно с помощью 8 малоизвестных продуктов, которые должны находиться в рационе каждого.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating Well.

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