Моргенштерн снова собрался в Украину с концертами: уже анонсирован тур

В описании к афишам отмечается, что концерты рэпера после отмены в июне были перенесены на ноябрь, и все приобретенные билеты действительны на новую дату.

Так, анонсированы концерты Моргенштерна 13 ноября в Запорожье, 15 ноября в Харькове и 16 ноября в Киеве.

Стоимость билетов на сольники российского артиста в разных городах начинается от 400 гривен и заканчивается на сумме почти 4,5 тысячи гривен.

Моргенштерн собрался дать концерты в Украине (фото: скрин kontramarka.ua)

Между тем, запрет на выступления Моргенштерна в Украине продолжает действовать. Сам же российский исполнитель потребовал исключить его из "черного списка" Минкульта, и несколько месяцев назад подал иск в Окружной административный суд Киева.

Еще в апреле в СБУ назвали российского рэпера лицом, которое создает угрозу национальной безопасности. Это произошло после скандального выступления Моргенштерна в ночном клубе Одессы, где он публично оскорблял украинцев, и его заявлений в различных интервью по поводу политики президента РФ Владимира Путина. Тогда поведение рэпера на концертах и его высказывания сильно возмутили украинцев, а активисты просто разгромили клуб, в котором он выступал.