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Российский рэпер Моргенштерн признался в любви к Украине: сплошная столица кайфа!

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Среда 01 сентября 2021 09:30
Российский рэпер Моргенштерн признался в любви к Украине: сплошная столица кайфа! Фото: Моргенштерн заявил о любви к Украине (instagram.com.morgen.shtern)
Автор: Людмила Жукова

Российский рэпер Моргенштерн, который на днях женился на своей возлюбленной Диларе, признался в любви к Украине.

Об этом исполнитель рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Я Украину обожаю", - сказал Моргенштерн и перечислил города, в которых он побывал.

Испонитель посетил Киев, Харьков, Одессу и проездом он был во Львове.

На вопрос Гордона, какой город ему больше всего понравился, рэпер ответил, что "вся Украина - это одна сплошная столица кайфа".

"Вот честно в Украине мне нравится намного больше, чем в Рашке. У вас люди добрые, душевные. Я не знаю, как это получилось. У нас в России всю жизнь е*али и е*ут до сих пор", - сказал исполнитель.

Скандал в Одессе в 2019 году

Напомним, что в 2019 году на выступлении в Одессе Моргенштерн назвал "объявление траура о жертве погибших в пожаре - е*аной показухой". Гордон спросил у артиста, жалеет ли сейчас о сказанных словах и готов ли он извиниться за них перед теми, кого это задело.

Моргенштерн сказал, что не отказывается от своих слов, но все же приносит извинения перед теми, кого это зацепило. Потом он заплакал.

Как мы писали ранее, скандальный российский рэпер Моргенштерн снова захотел посетить Украину и потребовал исключить его из "черного списка" Министерства культуры.

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