Море зелене, все в смітті і навала відпочивальників: туристи скаржаться на українські курорти

На курортах Азовського і Чорного морів зараз навала відпочивальників. Одеські пляжі завалені сміттям, в Затоці нема де яблуку впасти, а Кирилівку окупували медузи.

Дивіться нижче відео з українських курортів, куди продовжують їхати туристи, попри не надто комфортні умови.

У Затоці Одеської області море - зеленого кольору. Проте на пляжах люди лежать як "шпроти в банці". Українці скаржаться на не надто якісний сервіс та їжу, але, як видно з кадрів, знятих туристами, це мало кого зупиняє.

На відео нижче - Затока, 16 липня. Температура повітря +32 градуси, води +26 градусів.

Відео: Курорт Затока, липень 2021

А от Кирилівка - найпопулярніший курорт Азовського моря, страждає від медуз, які окупували пляжі і перетворили воду в желеподібну масу. Туристи скаржаться на жахливий запах, який йде від мертвих медуз.

Тварин сюди заносить течією з Чорного моря, і вони просто гинуть на пляжах курортних міст.

Відео: Кирилівку окупували медузи

Ажіотаж нині і в Одесі, яка щоліта приваблює сотні тисяч туристів. Відпочивальники лишають після себе купи сміття, якими завалені пляжі. Навіть наявність сміттєвих баків ситуацію не рятує.

На кадрах нижче дивіться, як виглядає центральний Чкалівський пляж і спуск до моря.

Відео: Чкалівський пляж в Одесі завалений сміттям