Море виходить із берегів: у Криму вирує "шторм століття", змиваючи все на своєму шляху (фото, відео)
Шторм у Криму почав вирувати 26 листопада. Через велику силу його вже охрестили найбільшою бурею за останні 100 років.
У матеріалі Styler дивіться фото та відео негоди з півострова.
У матеріалі були використані дані із сайту Радіо Свобода, Крим Реалії та інших.
Шторм у Криму
Шторм у Криму розпочався 26 листопада, через нього найбільше постраждали 7 районів на півострові.
Майже 500 тисяч мешканців півострова залишилися без електрики. Море виходило зі своїх берегів, а каміння в буквальному значенні падало з неба, знищуючи чи ушкоджуючи наземний транспорт.
Найбільше постраждали 7 районів: Білогірський, Бахчисарайський, Жовтневий, Сакський, Сімферопольський, Ленінський та Чорноморський. У деяких населених пунктах Чорноморського району люди лишилися без води.
Окупанти закликали людей залишити півострів, а 27 листопада оголосили вихідним днем через шторм.
"Море виходить з берегів, підтоплює ділянки та будинки в безпосередній близькості. Ми розпочали евакуацію людей", - повідомили окупанти.
"Дорога між Саками та Євпаторією, траси більше немає, є лише море", - пишуть місцеві пабліки.
Шторм у Криму
Як повідомлялося раніше, Крим накрив потужний шторм, водою змило окопи окупантів.
Крім того, у Криму спостерігаються регулярні відключення від Інтернету.