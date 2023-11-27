Море виходить із берегів: у Криму вирує "шторм століття", змиваючи все на своєму шляху (фото, відео)

Шторм у Криму почав вирувати 26 листопада. Через велику силу його вже охрестили найбільшою бурею за останні 100 років.

У матеріалі були використані дані із сайту Радіо Свобода, Крим Реалії та інших.

У матеріалі Styler дивіться фото та відео негоди з півострова.

Шторм у Криму

Шторм у Криму розпочався 26 листопада, через нього найбільше постраждали 7 районів на півострові.

Майже 500 тисяч мешканців півострова залишилися без електрики. Море виходило зі своїх берегів, а каміння в буквальному значенні падало з неба, знищуючи чи ушкоджуючи наземний транспорт.

Найбільше постраждали 7 районів: Білогірський, Бахчисарайський, Жовтневий, Сакський, Сімферопольський, Ленінський та Чорноморський. У деяких населених пунктах Чорноморського району люди лишилися без води.

Окупанти закликали людей залишити півострів, а 27 листопада оголосили вихідним днем через шторм.

"Море виходить з берегів, підтоплює ділянки та будинки в безпосередній близькості. Ми розпочали евакуацію людей", - повідомили окупанти.

"Дорога між Саками та Євпаторією, траси більше немає, є лише море", - пишуть місцеві пабліки.

Шторм у Криму