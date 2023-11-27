В Криму спостерігаються регулярні відключення від інтернету, - АТЕШ
Партизани фіксують регулярні відключенні інтернету в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
"Наші джерела повідомляють, що останнім часом у Криму почалося регулярне відключення інтернету. Найімовірніше, окупанти свідомо переривають зв’язок, аби запобігти передачі інформації про свої переміщення", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, таким чином загарбники намагаються перешкодити небайдужим громадянам корегувати удари Сил оборони України по окупантам.
Ситуація в Криму
Нагадаємо, раніше кримські партизани влаштували вилазку в Перевальне (Сімферопольський район), де розташована база 126-ї бригади берегової оборони РФ.
А також перед цим підпільники в окупованому Криму зафіксували колону загарбників зі спецтехнікою в районі Джанкоя, яка потрібна супротивникові для посилення оборони.
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