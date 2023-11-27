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Море выходит из берегов: в Крыму бушует "шторм века", смывая все на своем пути (фото, видео)

Крым, Понедельник 27 ноября 2023 08:51
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Море выходит из берегов: в Крыму бушует "шторм века", смывая все на своем пути (фото, видео) Фото: В Крыму бушует шторм (Telegram@evp_pod)
Автор: Людмила Жукова

Шторм в Крыму начал бушевать 26 ноября. Из-за большой силы его уже окрестили самой большой бурей за последние 100 лет.

В материале Styler смотрите фото и видео непогоды с полуострова.

В материале были использованы данные с сайта Радио Свобода, Крым Реалии и другие.

Шторм в Крыму

Шторм в Крыму начался 26 ноября, из-за него больше всего пострадало 7 районов на полуострове.

Почти 500 тысяч жителей полуострова остались без электричества.Море выходило из своих берегов, а камни в буквальном смысле падали с неба, уничтожая или повреждая наземный транспорт.

Больше всего пострадало 7 районов: Белогорский, Бахчисарайский, Октябрьский, Сакский, Симферопольский, Ленинский и Черноморский. В некоторых населенных пунктах Черноморского района люди остались без воды.

Оккупанты призвали людей покинуть полуостров, а 27 ноября объявили выходным днем из-за шторма.

"Море выходит из берегов, подтапливает участки и дома в непосредственной близости. Мы начали эвакуацию людей", - сообщили оккупанты.

"Дорога между Саками и Евпаторией, трассы больше нет, есть только море", - пишут местные паблики.

Море выходит из берегов: в Крыму бушует &quot;шторм века&quot;, смывая все на своем пути (фото, видео)Море выходит из берегов: в Крыму бушует &quot;шторм века&quot;, смывая все на своем пути (фото, видео)Море выходит из берегов: в Крыму бушует &quot;шторм века&quot;, смывая все на своем пути (фото, видео)Море выходит из берегов: в Крыму бушует &quot;шторм века&quot;, смывая все на своем пути (фото, видео)

Шторм в Крыму

Как ранее сообщалось, Крым накрыл мощнейший шторм, водой смыло окопы оккупантов.

Кроме того, в Крыму наблюдаются регулярные отключения от интернета.

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