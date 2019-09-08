Морды сытые, в торбах сало: появилось видео с разницей в обмене пленных

Обмен пленными между Украиной и Россией по формуле 35 на 35 успешно завершился в субботу, 7 сентября. При этом в Борисполе украинцев встречали, как героев - каждого лично приветствовал президент Украины Владимир Зеленский. Родственники со слезами счастья обнимали 24-х украинских моряков, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Романа Сущенко, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Алексея Сизоновича, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Евгения Панова и Артура Панова.

Кроме того, в Борисполе героев встречало огромнейшее количество журналистов, которые обступали каждого, поздравляя и задавая вопросы.

В Россию же вернулись 35 сепаратистов, среди которых российский журналист Кирилл Вышинский. Встречать с почестями приехали лишь Вышинского его коллеги-пропагандисты - Киселев и Скабеева, прихватив с собой камеру. Других представителей СМИ замечено не было.

Обмен пленными (фото: РБК-Украина)

В сети опубликовали видеоколлаж, на котором видна разница между тем, как встречали украинцев и россиян.

"Обмен пленными. В Москве своего коллегу по цеху вранья Вышинского ждут пропагандоны Киселев и Скабеева. Остальных 34 не встречает никто. Президент России занят - на ВДНХ празднует день города. Русские своих не бросают! Это в Украине фашистам плевать на людей. Не перепутайте!" - подписал блогер Vitauskas, опубликовавший видео.

Сепаратисты выходили из самолета, неся с собой огромные баулы, в том числе и "фирменные" клетчатые сумки.

Кроме того, выглядело большинство из них вполне упитано, в сети шутят, что они отъелись на украинском сале, еще и с собой прихватили.

Обмен пленными (twitter.com/Vitauskas_A)

"Морды сытые, брюхи жирные! Не сильно их угнетали, смотрю. Украинцы - гостеприимный народ! Небось, сало там жрали не переставая, и в баулах еще притащили", - подписал один из комментаторов.

"Да. Разница между встречей украинских героев в Киеве и российских террористов в Москве такая же как и разница между похоронами украинских героев в Украине и закапывании российских террористов на раше", - отметил юзер.

"В Украине стало больше на 35 героев, а в России - на 35 подонков..." - написал комментатор.

"Конечно я люблю свою родину, но это полная ж*па, кто эти люди, как попали в плен, если мы не воюем. Одни вопросы, где гарант, почему Украина встречает, а здесь все спрятались..." - заметил пользователь.

Обмен пленными (twitter.com/Vitauskas_A)

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