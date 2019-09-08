Морди ситі, в торбах сало: з'явилося відео з різницею в обміні полонених

Обмін полоненими між Україною і Росією за формулою 35 на 35 успішно завершився в суботу, 7 вересня. При цьому в Борисполі українців зустрічали, як героїв - кожного особисто вітав президент України Володимир Зеленський. Родичі зі сльозами щастя обіймали 24-х українських моряків, Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Романа Сущенка, Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Олексія Сизоновича, Павла Гриба, Едема Бекірова, Євгена Панова і Артура Панова.

Крім того, в Борисполі героїв зустрічала величезна кількість журналістів, які обступали кожного, вітаючи і ставлячи питання.

В Росію ж повернулися 35 сепаратистів, серед яких російський журналіст Кирило Вишинський. Зустрічати з почестями приїхали лише Вишинського його колеги-пропагандисти - Кисельов і Скабєєва, прихопивши з собою камеру. Інших представників ЗМІ помічено не було.

Обмін полоненими (фото: РБК-Україна)

В мережі опублікували відеоколаж, на якому видно різницю між тим, як зустрічали українців і росіян.

"Обмін полоненими. У Москві свого колегу по цеху брехні Вишинського чекають пропагандони Кисельов і Скабєєва. Решту 34 ніхто не зустрічає. Президент Росії зайнятий - на ВДНГ святкує день міста. Росіяни своїх не кидають! Це в Україні фашистам плювати на людей. Не переплутайте!" - підписав блогер Vitauskas, опублікувавши відео.

Сепаратисти виходили з літака, несучи з собою величезні баули, в тому числі і "фірмові" картаті сумки.

Крім того, виглядала більшість з них цілком вгодовано, в мережі жартують, що вони від'їлися на українському салі, ще й з собою прихопили.

Обмін полоненими (twitter.com/Vitauskas_A)

"Морди ситі, брюхи жирні! Не сильно їх гнобили, дивлюся. Українці - гостинний народ! Мабуть, сало там жерли не перестаючи, і в баулах ще притягли", - підписав один з коментаторів.

"Так. Різниця між зустріччю українських героїв у Києві та російських терористів у Москві така ж, як і різниця між похоронами українських героїв в Україні і закопуванні російських терористів на раші", - зазначив юзер.

"В Україні стало більше на 35 героїв, а в Росії - на 35 покидьків..." - написав коментатор.

"Звичайно, я люблю свою батьківщину, але це повна ж*па, хто ці люди, як потрапили в полон, якщо ми не воюємо. Одні питання, де гарант, чому Україна зустрічає, а тут всі сховалися..." - зауважив користувач.

Обмін полоненими (twitter.com/Vitauskas_A)

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