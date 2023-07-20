В Monobank стався масштабний збій: що відомо і чи варто переживати за свої гроші
monobank не працює 20 липня. Це помітили користувачі додатку по полудню. Судячи з усього, у популярному застосунку стався збій в операційній системі.
Які функції не працюють і чи загрожує цей збій вашим грошам - читайте нижче в матеріалі Styler.
Що сталося з додатком monobank
У четвер, 20 липня, близько 15:00 користувачі у соціальних мережах почали скаржитися на те, що фінансовий мобільний додаток не працює.
Зокрема, українці не можуть приймати й відправляти платежі (навіть між своїми власними картками).
При намаганні виконати будь-яку операцію застосунок просто "висне".
Скриншот (Styler)
Крім того, при переході з посилання на монобанку додаток відкривається двічі, щоб просканувати FaceID, але жодного разу не відкриває саму банку. Це проблема, адже деякі юзери не можуть підтримати донатом ЗСУ...
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У пресслужбі Monobank підтвердили Styler, що "зараз спостерігаються труднощі в роботі мобільного застосунку".
Трошки згодом проблему прокоментував і співзасновник Monobank Олег Гороховський.
"Зламалися. Лагодимо. Перепрошую", - написав бізнесмен у своєму Telegram-каналі ОГО.
Поки ж деякі клієнти Monobank лише жартують: "А ламатися моно? - Не моно!"
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Чи треба переживати за гроші?
За словами працівників Monobank, збої в роботі онлайн-банкінгу жодним чином не зачіпають коштів користувачів. Тому переживати за гроші на рахунках не варто.
Українцям радять просто утриматися від активних фінансових операцій до повного відновлення роботи додатку.
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