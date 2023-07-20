ua ru
Чт, 20 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Monobank произошел масштабный сбой: что известно и стоит ли переживать за свои деньги

Новина українською →
Украина, Четверг 20 июля 2023 15:56
В Monobank произошел масштабный сбой: что известно и стоит ли переживать за свои деньги В Monobank произошел сбой (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

monobank не работает 20 июля. Это заметили пользователи приложения после полудня. Видимо, в популярном приложении произошел сбой в операционной системе.

Какие функции не работают и угрожает ли этот сбой вашим деньгам - читайте ниже в материале Styler.

Что произошло с приложением monobank

В четверг, 20 июля, около 15:00 пользователи в социальных сетях начали жаловаться на то, что финансовое мобильное приложение не работает.

В частности, украинцы не могут принимать и отправлять платежи (даже между своими собственными карточками).

При попытке выполнить любую операцию приложение просто "виснет".

В Monobank произошел масштабный сбой: что известно и стоит ли переживать за свои деньги

Скриншот (Styler)

Кроме того, при переходе из ссылки на монобанку приложение открывается дважды, чтобы просканировать FaceID, но ни разу не открывает саму банку. Это проблема, ведь некоторые пользователи не могут поддержать донатом ВСУ...

В Monobank произошел масштабный сбой: что известно и стоит ли переживать за свои деньги

Скриншот

В пресс-службе Monobank подтвердили Styler, что "сейчас наблюдаются трудности в работе мобильного приложения".

Чуть позже проблему прокомментировал и соучредитель Monobank Олег Гороховский.

"Сломались. Чиним. Извиняюсь", - написал бизнесмен в своем Telegram-канале ОГО.

Пока же некоторые клиенты Monobank лишь шутят: "А ломаться моно? - Не моно!"

В Monobank произошел масштабный сбой: что известно и стоит ли переживать за свои деньги

Скриншот

Нужно ли переживать за деньги?

По словам работников Monobank, сбои в работе онлайн-банкинга никак не затрагивают средства пользователей. Потому переживать за деньги на счетах не стоит.

Украинцам советуют просто воздержаться от активных финансовых операций до полного возобновления работы приложения.

Ранее мы писали, что мошенники придумали новую схему обмана украинцев и уже выманивают у граждан немалые средства.

Читайте РБК-Украина в Google News
монобанк