В Monobank рассказали о приятном новшестве при денежных переводах

Так, клиенты банка в мобильном приложении получают возможность оставлять комментарии на сообщение о платеже и добавить реакцию эмодзи.

"Сколько раз вы писали/звонили получателю и уточняли, получил ли он деньги? А сколько раз получатель писал вам в мессенджер: "Спасибо! Деньги получил". Мы сделали возможность ответить комментарием или эмодзи на платеж, и этот ответ появится в выписке отправителя", - рассказал Гороховский.

Вот как выглядит такое новшество:

В Monobank запустят функцию комментировать или ставить эмодзи на сообщение о денежном переводе (фото: t.me/OGoMono)

"Посмотрите, как это удобно и с какой любовью к людям это сделано", - отмечает он.

Релиз функции планируется на следующей неделе, с 29 августа.

В мобильном приложении клиенты Monobank смогут отвечать комментарием или эмодзи на платеж (фото: t.me/OGoMono)