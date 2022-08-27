У Monobank розповіли про приємну новацію при грошових переказах

У віртуальному банку Monobank при грошових переказах для клієнтів спростили функцію реагування на здійснення траншів. Тепер одержувачу буде легше підтвердити відправнику успішну операцію.
Про нововведення розповів співзасновник Monobank Олег Гороховський у своєму Telegram.
Так, клієнти банку в мобільному додатку отримують можливість залишати коментарі на повідомлення про платіж і додати реакцію емодзі.
"Скільки разів ви писали/дзвонили одержувачу та уточнювали, чи отримав він гроші?! А скільки разів одержувач писав вам у месенджер: "Дякую! Гроші отримав". Ми зробили можливість відповісти коментарем або емодзі на платіж і ця відповідь з'явиться у виписці відправника", - розповів Гороховський.
Ось як виглядає таке нововведення:
У Monobank запустять функцію коментувати або ставити емодзі на повідомлення про грошовий переказ (фото: t.me/OGoMono)
"Подивіться, як це зручно і з якою любов'ю до людей це зроблено", - зазначає він.
Реліз функції планується на наступному тижні, від 29 серпня.
У мобільному додатку клієнти Monobank зможуть відповідати коментарем або емодзі на платіж (фото: t.me/OGoMono)
Раніше повідомлялося, що Monobank вдвічі збільшить відсоток за зняття готівки з вересня.
Також ми писали про те, що в Monobank вирішили відновити кредитування за програмами "Розстрочка" та "Покупка по частинах".