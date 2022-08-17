ua ru
Ср, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Monobank вдвое увеличит процент за снятие наличных: что известно

Новина українською →
Среда 17 августа 2022 12:09
Monobank вдвое увеличит процент за снятие наличных: что известно Фото: Олег Гороховский, соучредитель Monobank (instagram.com/gorokhovsky)
Автор: Сергей Пышкин

Украинский виртуальный банк Monobank предупредил о повышении процента за снятие наличных. Новое правило начнет действовать уже с сентября текущего года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал соучредителя Monobank Олега Гороховского.

"С 1.09.2022 платежные системы, под давлением банков-держателей крупных банкоматных сетей, более чем вдвое повысят межбанковский тариф возмещения за снятие клиентами наличных других банков в украинских банкоматах", - пишет Гороховский.

По словам соучредителя Monobank, действующий тариф на снятие наличных уже не способен покрывать расходы банка. В связи с этим было принято решение повысить тариф с 0,5% до 0,9% с 1 сентября.

"Тариф за снятие кредитных средств останется без изменений", - добавляет Гороховский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что monobank недавно начал продавать безналичную валюту населению.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Monobank Украина
NEWS
ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов и шесть танков: названы новые потери России
ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов и шесть танков: названы новые потери России
DAILY
Новый премьер и жесткая зима: о чем говорят политики и к чему готовиться украинцам
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Новый премьер и жесткая зима: о чем говорят политики и к чему готовиться украинцам