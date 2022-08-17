Monobank вдвое увеличит процент за снятие наличных: что известно

Украинский виртуальный банк Monobank предупредил о повышении процента за снятие наличных. Новое правило начнет действовать уже с сентября текущего года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал соучредителя Monobank Олега Гороховского.

"С 1.09.2022 платежные системы, под давлением банков-держателей крупных банкоматных сетей, более чем вдвое повысят межбанковский тариф возмещения за снятие клиентами наличных других банков в украинских банкоматах", - пишет Гороховский.

По словам соучредителя Monobank, действующий тариф на снятие наличных уже не способен покрывать расходы банка. В связи с этим было принято решение повысить тариф с 0,5% до 0,9% с 1 сентября.

"Тариф за снятие кредитных средств останется без изменений", - добавляет Гороховский.