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Monobank предупредил о новой мошеннической схеме: "не ведитесь"

Автор: Татьяна Самарук

В Monobank предупредили о мошенниках. В частности, они заявили, что их компания не запускала никаких платформ для заработка денег и казино.

Об этом в Facebook написал один из соучредителей Monobank Олег Гороховский.

"Хочу предостеречь клиентов от потери денег. Мы не запускали никаких платформ для зарабатывания денег и казино. Пожалуйста, не ведитесь на этих аферистов", – написал Гороховский.

Также он рассказал, что служба безопасности банка совместно с правоохранителями уже работает над тем, чтобы остановить деятельность мошенников.

Однако, он отметил, что "они появляются как грибы после дождя".

Кроме того, ряд организаций с похожими Monobank названиями также не имеют к нему никакого отношения. В частности, речь идет о:

  • monopizza;
  • мопотаксі;
  • мороженое Mono;
  • ресторан в Таиланде под названием Mono.

Monobank предупредил о мошенниках (facebook.com/oleg.gorohovsky)

Отметим, что в декабре 2021 года сеть наводнили сообщения о якобы Monobank запустил платформу для заработка. Однако, сейчас эти сообщения исчезли и в открытом доступе их нет.

Ранее мы сообщали, что у monobank появятся собственные банкоматы.

Также мы писали, что Monobank сообщил об изменениях в переводах на карту.

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мошенничествоMonobank