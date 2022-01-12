Monobank предупредил о новой мошеннической схеме: "не ведитесь"

"Хочу предостеречь клиентов от потери денег. Мы не запускали никаких платформ для зарабатывания денег и казино. Пожалуйста, не ведитесь на этих аферистов", – написал Гороховский.

Также он рассказал, что служба безопасности банка совместно с правоохранителями уже работает над тем, чтобы остановить деятельность мошенников.

Однако, он отметил, что "они появляются как грибы после дождя".

Кроме того, ряд организаций с похожими Monobank названиями также не имеют к нему никакого отношения. В частности, речь идет о:

monopizza;

мопотаксі;

мороженое Mono;

ресторан в Таиланде под названием Mono.

Monobank предупредил о мошенниках (facebook.com/oleg.gorohovsky)

Отметим, что в декабре 2021 года сеть наводнили сообщения о якобы Monobank запустил платформу для заработка. Однако, сейчас эти сообщения исчезли и в открытом доступе их нет.