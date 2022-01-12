Monobank предупредил о новой мошеннической схеме: "не ведитесь"

В Monobank предупредили о мошенниках. В частности, они заявили, что их компания не запускала никаких платформ для заработка денег и казино.
Об этом в Facebook написал один из соучредителей Monobank Олег Гороховский.
"Хочу предостеречь клиентов от потери денег. Мы не запускали никаких платформ для зарабатывания денег и казино. Пожалуйста, не ведитесь на этих аферистов", – написал Гороховский.
Также он рассказал, что служба безопасности банка совместно с правоохранителями уже работает над тем, чтобы остановить деятельность мошенников.
Однако, он отметил, что "они появляются как грибы после дождя".
Кроме того, ряд организаций с похожими Monobank названиями также не имеют к нему никакого отношения. В частности, речь идет о:
Отметим, что в декабре 2021 года сеть наводнили сообщения о якобы Monobank запустил платформу для заработка. Однако, сейчас эти сообщения исчезли и в открытом доступе их нет.
Ранее мы сообщали, что у monobank появятся собственные банкоматы.
Также мы писали, что Monobank сообщил об изменениях в переводах на карту.