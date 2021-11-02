Monobank сообщил об изменениях в переводах на карту: кого это коснется
В Monobank анонсировали важный апдейт в мобильном приложении. Нововведение коснется денежных переводов, которые совершают родители на карты несовершеннолетних детей.
Детали рассказал сооснователь Monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале.
Как отмечает Олег Гороховский, в банке получили эксклюзивные права на осуществление денежных переводов от Зубной феи и Санты.
Теперь родители смогут отправлять денежные средства на карты детей не от своего имени, а от Зубной феи или Санты.
"Теперь, когда родители выбирают перевод на карту ребенка, которая подвязана к ним в приложение, в комментариях к платежу можно выбрать отправителя или и тогда у ребенка в выписке подарок придет непосредственно от них", - рассказал сооснователь Monobank.
Также он напомнил клиентам банка о том, что после обновления оба родителя могут подвязать себе в приложении карту своего ребенка и видеть все трансакции по ней.
"Настоящие платежи от Санты и Зубной феи только в приложении monobank, а любые другие платежи от них – китайская подделка. P.S. Зубная фея и Санта просили детей и родителей обновиться до последней версии", - подчеркнул Олег Гороховский.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Monobank анонсировали появление банкоматов и показали, как они будут выглядеть.
А также мы рассказывали инструкцию о том, как открыть или закрыть ФОП в Monobank.