ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

У monobank появятся собственные банкоматы: уже есть первое фото

Новина українською →
Вторник 28 сентября 2021 14:17
У monobank появятся собственные банкоматы: уже есть первое фото У Монобанка появятся собственные банкоматы (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Монобанк анонсировал запуск нововведения для своих клиентов. В ближайшее время клиенты первого банка в Украине без отделений смогут воспользоваться банкоматами Моно.

Об этом рассказал сооснователь Монобанка Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

Как сообщил Гороховский, банкоматы для пользователей будут максимально простыми и удобными.

"К нам приехал на тесты первый банкомат – банкомат моно. Будем делать из него красивую, простую и удобную машину", - сообщил Гороховский.

Где будут установлены первые банкоматы Монобанка – пока не сообщается. Идею о появлении банкоматов Монобанка поддержали многие пользователи.

Стоит отметить, что ранее в Украине банкоматов Монобанка не было. Клиенты могли снимать средства со своих карточек с помощью банкоматов других банкоматов, в отделениях банка "Универсальный" или использовать специальные зоны самообслуживания.

У monobank появятся собственные банкоматы: уже есть первое фото

У Монобанка появятся собственные банкоматы

Недавно у Монобанка обновились условия обслуживания и тарифы для клиентов. Изменения коснулись банковских карточек для детей, зачисления средств в гривне с валютных операций.

Также в банке сообщили, что выпуск и перевыпуск пластиковых валютных карт теперь станет бесплатным, а клиентам нужно будет оплатить только услуги Новой почты за доставку.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как можно открыть и закрыть ФОП в Монобанке – простая инструкция.

Читайте РБК-Украина в Google News
банки монобанк
LITE
Праздник 28 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить
Праздник 28 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить