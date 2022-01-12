Monobank попередив про нову шахрайську схему: "не ведіться"

"Хочу застерегти клієнтів від втрати грошей. Ми не запускали жодних платформ для заробітку грошей та казино. Будь ласка, не ведіться на цих аферистів", – написав Гороховський.

Також він розповів, що служба безпеки банку спільно з правоохоронцями вже працює над тим, аби зупинити діяльність шахраїв.

Однак, він зазначив, що "вони з'являються як гриби після дощу".

Окрім того, низка організацій зі співзвучними Monobank назвами також не мають до нього жодного стосунку. Зокрема, йдеться про:

monopizza;

monoтаксі;

морозиво Mono;

ресторан у Таїланді під назвою Mono.

Monobank попередив про шахраїв (facebook.com/oleg.gorohovsky)

Зазначимо, що у грудні 2021 року мережу наповнили повідомлення про нібито Monobank запустив платформу для заробітку. Однак, наразі ці повідомлення зникли та у відкритому доступі їх немає.