Monobank изменил тарифы: сколько теперь придется платить

Как изменились тарифы Monobank для украинцев

Ключевые изменения, которые произошли в Monobank, касаются в частности тарифов по выходным SWIFT-платежам.

Новые тарифы для SWIFT-платежей (скриншот)

Кроме того, Monobank снизил годовую ставку по "Покупке частями".

"Иногда, в случае большой суммы покупки, могла взиматься небольшая комиссия, а мы хотим, чтобы "Покупка частями" всегда была бесплатной для клиентов", - пояснили в пресс-службе банка.

Также появилась возможность пополнения счета ФЛП через терминальные сети и кассы банков без комиссии со стороны Monobank. При этом возможны комиссии на стороне терминальных сетей и других банков.

А еще с 14 июля внесены изменения в программу лояльности.

"Теперь мили не будут начисляться в случае оплаты за цифровые рекламные услуги, в т. ч. Facebook, Google, Instagram. Также МСС 7994 (Клубы видеоигр) исключены из начисления миль и кешбека", - сказали нам представители мобильного банка.

Все актуальные тарифы, которые начали действовать с 14 июля, доступны на сайте мобильного банка.