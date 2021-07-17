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Monobank изменил тарифы: сколько теперь придется платить

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Суббота 17 июля 2021 09:00
Monobank изменил тарифы: сколько теперь придется платить Коллаж РБК-Украина: Monobank изменил тарифы
Автор: Дмитрий Войналович

Monobank изменил тарифы на некоторые банковские услуги. Изменениям подверглись также некоторые условия и правила пользования сервисом.

Что именно изменилось - читайте в нашем материале ниже.

Как изменились тарифы Monobank для украинцев

Ключевые изменения, которые произошли в Monobank, касаются в частности тарифов по выходным SWIFT-платежам.

Monobank изменил тарифы: сколько теперь придется платить

Новые тарифы для SWIFT-платежей (скриншот)

Кроме того, Monobank снизил годовую ставку по "Покупке частями".

"Иногда, в случае большой суммы покупки, могла взиматься небольшая комиссия, а мы хотим, чтобы "Покупка частями" всегда была бесплатной для клиентов", - пояснили в пресс-службе банка.

Также появилась возможность пополнения счета ФЛП через терминальные сети и кассы банков без комиссии со стороны Monobank. При этом возможны комиссии на стороне терминальных сетей и других банков.

А еще с 14 июля внесены изменения в программу лояльности.

"Теперь мили не будут начисляться в случае оплаты за цифровые рекламные услуги, в т. ч. Facebook, Google, Instagram. Также МСС 7994 (Клубы видеоигр) исключены из начисления миль и кешбека", - сказали нам представители мобильного банка.

Все актуальные тарифы, которые начали действовать с 14 июля, доступны на сайте мобильного банка.

Читайте также о том, как открыть и закрыть ФЛП в Monobank.

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