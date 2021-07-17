Monobank змінив тарифи: скільки тепер доведеться платити
Monobank змінив тарифи на деякі банківські послуги. Змін зазнали також деякі умови і правила користування сервісом.
Що саме змінилося - читайте у нашому матеріалі нижче.
Як змінилися тарифи Monobank для українців
Ключові зміни, які сталися у Monobank, стосуються зокрема тарифів за вихідними SWIFT-платежами.
Нові тарифи для SWIFT-платежів (скриншот)
Крім того, Monobank знизив річну ставку по "Покупці частинами".
"Інколи, у разі великої суми покупки, могла стягуватися невелика комісія, а ми хочемо, щоб "Покупка частинами" була завжди безкоштовною для клієнтів", - пояснили у прес-службі банку.
Також з'явилася можливість поповнення рахунку ФОП через термінальні мережі та каси банків без комісії збоку Monobank. При цьому можливі комісії на боці термінальних мереж та інших банків.
А ще з 14 липня внесені зміни в програму лояльності.
"Тепер милі не будуть нараховуватися у разі оплати за цифрові рекламні послуги, у т. ч. Facebook, Google, Instagram. Також МСС 7994 (Клуби відеоігор) виключено з нарахування миль і кешбеку", - сказали нам представники мобільного банку.
Всі актуальні тарифи, які почали діяти з 14 липня, доступні на сайті мобільного банку.
Читайте також про те, як відкрити і закрити ФОП в Monobank.