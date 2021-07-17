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Monobank змінив тарифи: скільки тепер доведеться платити

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Субота 17 липня 2021 09:00
Monobank змінив тарифи: скільки тепер доведеться платити Колаж РБК-Україна: Monobank змінив тарифи
Автор: Дмитрий Войналович

Monobank змінив тарифи на деякі банківські послуги. Змін зазнали також деякі умови і правила користування сервісом.

Що саме змінилося - читайте у нашому матеріалі нижче.

Як змінилися тарифи Monobank для українців

Ключові зміни, які сталися у Monobank, стосуються зокрема тарифів за вихідними SWIFT-платежами.

Monobank змінив тарифи: скільки тепер доведеться платити

Нові тарифи для SWIFT-платежів (скриншот)

Крім того, Monobank знизив річну ставку по "Покупці частинами".

"Інколи, у разі великої суми покупки, могла стягуватися невелика комісія, а ми хочемо, щоб "Покупка частинами" була завжди безкоштовною для клієнтів", - пояснили у прес-службі банку.

Також з'явилася можливість поповнення рахунку ФОП через термінальні мережі та каси банків без комісії збоку Monobank. При цьому можливі комісії на боці термінальних мереж та інших банків.

А ще з 14 липня внесені зміни в програму лояльності.

"Тепер милі не будуть нараховуватися у разі оплати за цифрові рекламні послуги, у т. ч. Facebook, Google, Instagram. Також МСС 7994 (Клуби відеоігор) виключено з нарахування миль і кешбеку", - сказали нам представники мобільного банку.

Всі актуальні тарифи, які почали діяти з 14 липня, доступні на сайті мобільного банку.

Читайте також про те, як відкрити і закрити ФОП в Monobank.

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