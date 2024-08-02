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Монатік втретє стане батьком. Перше "вагітне" фото його дружини

П'ятниця 02 серпня 2024 09:23
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Монатік втретє стане батьком. Перше "вагітне" фото його дружини Монатік та його обраниця (фото: instagram.com/irishamonatik_)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Дмитро Монатік поділився з фанами радісною новиною. Його дружина Ірина чекає на третю дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Монатік поділився в Instagram.

Монатік втретє стане батьком

Артист та його дружина рідко діляться спільними фото. Втім відомо, що пара виховує двох синів.

А нині подружжя повідомило, що вже скоро їхня родина стане більшою. Монатік та його обраниця скоро знову стануть батьками.

На новому фото дружина артиста позує з оголеним животиком та прикриває обличчя газетою з заголовком про очікування дитини. Сам Монатік позував поруч, Він теж сховався за газетою з написом "У нас буде дитина".

Монатік втретє стане батьком. Перше &quot;вагітне&quot; фото його дружини

Дружина Монатіка вагітна (cкріншот)

Реакція мережі

Коментарі під новим дописом миттєво "вибухнули". З радісною подією вітають як фани Монатіка, так і відомі персони.

"Ну нарешті", - написав Вова Дантес.

Надя Дорофєєва не приховувала здивування та написала "Ого". А Слава Дьомін та Даша Астаф'єва просто залишили лаконічне "Вітаю".

Також фани пишуть:

  • "Яка гарна новина"
  • "Ура, найміцніша сім'я, вітаю вас!"
  • "Дужі раді! Чудові новини".

Що відомо про родину Монатіка

Артист та його обраниця Ірина живуть у шлюбі вже понад 9 років. Вони виховують синів - Платона та Данила.

Монатік втретє стане батьком. Перше &quot;вагітне&quot; фото його дружини

Монатік та його дружина (фото: instagram.com/irishamonatik_)

Артист рідко розповідає про особисте життя. Втім, іноді співак та його обраниця усе ж діляться теплими кадрами.

До слова, нещодавно Пономарьов вперше прокоментував камінг-аут доньки.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, який вигляд зараз має Марія Яремчук, яка нещодавно вперше стала мамою.

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