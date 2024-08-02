Монатік втретє стане батьком. Перше "вагітне" фото його дружини
Співак Дмитро Монатік поділився з фанами радісною новиною. Його дружина Ірина чекає на третю дитину.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Монатік поділився в Instagram.
Монатік втретє стане батьком
Артист та його дружина рідко діляться спільними фото. Втім відомо, що пара виховує двох синів.
А нині подружжя повідомило, що вже скоро їхня родина стане більшою. Монатік та його обраниця скоро знову стануть батьками.
На новому фото дружина артиста позує з оголеним животиком та прикриває обличчя газетою з заголовком про очікування дитини. Сам Монатік позував поруч, Він теж сховався за газетою з написом "У нас буде дитина".
Дружина Монатіка вагітна (cкріншот)
Реакція мережі
Коментарі під новим дописом миттєво "вибухнули". З радісною подією вітають як фани Монатіка, так і відомі персони.
"Ну нарешті", - написав Вова Дантес.
Надя Дорофєєва не приховувала здивування та написала "Ого". А Слава Дьомін та Даша Астаф'єва просто залишили лаконічне "Вітаю".
Також фани пишуть:
- "Яка гарна новина"
- "Ура, найміцніша сім'я, вітаю вас!"
- "Дужі раді! Чудові новини".
Що відомо про родину Монатіка
Артист та його обраниця Ірина живуть у шлюбі вже понад 9 років. Вони виховують синів - Платона та Данила.
Монатік та його дружина (фото: instagram.com/irishamonatik_)
Артист рідко розповідає про особисте життя. Втім, іноді співак та його обраниця усе ж діляться теплими кадрами.
До слова, нещодавно Пономарьов вперше прокоментував камінг-аут доньки.
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