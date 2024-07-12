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Монатік потрапив у гучний скандал: виступив на пишному весіллі в Італії на одній сцені з Галкіним

Монатік і Максим Галкін (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

У мережі спалахнув новий скандал - цього разу навколо співака Дмитра Монатіка. Він виступив на пишному весіллі українців в Італії, де ведучим був російський шоумен Максим Галкін.

Деталі скандалу дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Що відомо

Як повідомила журналістка Аліна Дороюк у своєму Telegram-каналі, розкішний захід відбувся 10 лютого в Італії, на віллі Бальбіано, що омиває озеро Комо.

Деякі ЗМІ стверджують, що вілла належить росіянам.

Розважав гостей гуморист Максим Галкін. На відео, яке публікують у мережі, він намагався вести захід українською і навіть нашою мовою співав пісні.

 

Що кажуть у команді MONATIK

Доротюк звернулася за офійційним коментарем до менеджменту артиста.

“Цього місяця в нас був благодійний тур США та Канадою. Під час нього українська пара запросила нас виступити на весіллі в Італії. Це був єдиний вихідний перед наступним благодійним концертом у Лімасолі і можливість примножити збір", - коментують у команді виконавця.

"Наречені з України, організатори з України. Діма погодився зробити цей виступ у свій вихідний. Звітність про донати, звичайно, буде після нашого повернення 15 липня до Києва (після чергового благодійного концерту у Лімасолі). Одразу ж підібʼємо підсумки і опублікуємо їх", - запевнили вони.

Також менеджмент Дмитра спростував інформацію про те, що той співав і розмовляв на весіллі російською.

"Діма жодного слова російською мовою зі сцени не сказав! Його позиція чітка: він не виступає і не виступатиме мовою окупанта і агресора - Росії", - зазначили у команді співака.

Чи були на весіллі росіяни

Зі слів менеджменту, жодного громадянина РФ на заході не було. Всі гості - українці.

Що стосується присутності Максима Галкіна на весіллі, кажуть, що він отримав давно громадянство Ізраїлю і весілля проводив не мовою окупанта, а українською.

Що думають про ситуацію блогери

Головний пліткар українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов, який один з перших поділився у своєму Telegram-каналі ексклюзивними кадрами з весілля, вважає, що несправедливо, коли одним можна їздити за кордон і "жити своє краще життя", а іншим - ні.

"Вони є обличчям того свавілля і висміюванням більшості людей, яким недоступно НІЧОГО, поки хтось як Діма живе своє краще життя. Наскільки мені відомо - корпоративи це приватні заходи, які не є приводом для виїзду", - сказав блогер.

Монатік виступив на пишному весіллі (скріншот з відео)

"Але ж ні, Діма виїздить на благодійні концерти, аби потім по дорозі додому залетіти на корпорат і заробити єврики. Потім він повернеться в Україну і з сумним обличчям розділятиме наш з вами біль", - додав він.

Також Беспалов вважає, що деякі артисти після війни "швидко і втиху будуть виступати знову в РФ.

Раніше ми розповідали, що ТЦК зупинили Монатіка просто посеред Києва.

Також ми писали, що Галкін страшним фото з "Охматдиту" відреагував на ракетні удари по Україні.

Під час написання матеріалу використовувалися наступні джерела: Telegram-канал Аліни Доротюк, Богдана Беспалова, Що ти знаєш про Бобула.

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