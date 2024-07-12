Монатик попал в громкий скандал: выступил на пышной свадьбе в Италии на одной сцене с Галкиным

В сети вспыхнул новый скандал - на этот раз вокруг певца Дмитрия Монатика. Он выступил на пышной свадьбе украинцев в Италии, где ведущим был российский шоумен Максим Галкин.
Подробности скандала узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Как сообщила журналистка Алина Дороюк в своем Telegram-канале, роскошное мероприятие состоялось 10 февраля в Италии, на вилле Бальбиано, омывающей озеро Комо.
Некоторые СМИ утверждают, что вилла принадлежит россиянам.
Развлекал гостей юморист Максим Галкин. На видео, которое публикуют в сети, он пытался вести мероприятие на украинском и даже на нашем языке пел песни.
Доротюк обратилась за официальным комментарием к менеджменту артиста.
"В этом месяце у нас был благотворительный тур по США и Канаде. Во время него украинская пара пригласила нас выступить на свадьбе в Италии. Это был единственный выходной перед следующим благотворительным концертом в Лимассоле и возможность приумножить сбор", - комментируют в команде исполнителя.
"Невесты из Украины, организаторы из Украины. Дима согласился сделать это выступление в свой выходной. Отчетность о донатах, конечно, будет после нашего возвращения 15 июля в Киев (после очередного благотворительного концерта в Лимассоле). Сразу же подведем итоги и опубликуем их", - заверили они.
Также менеджмент Дмитрия опроверг информацию о том, что тот пел и разговаривал на свадьбе на русском.
"Дима ни одного слова на русском языке со сцены не сказал! Его позиция четкая: он не выступает и не будет выступать на языке оккупанта и агрессора - России", - отметили в команде певца.
По словам менеджмента, ни одного гражданина РФ на мероприятии не было. Все гости - украинцы.
Что касается присутствия Максима Галкина на свадьбе, говорят, что он получил давно гражданство Израиля и свадьбу проводил не на языке оккупанта, а на украинском.
Главный сплетник украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов, который один из первых поделился в своем Telegram-канале эксклюзивными кадрами со свадьбы, считает, что несправедливо, когда одним можно ездить за границу и "жить свою лучшую жизнь", а другим - нет.
"Они являются лицом того произвола и высмеиванием большинства людей, которым недоступно НИЧЕГО, пока кто-то как Дима живет свою лучшую жизнь. Насколько мне известно - корпоративы это частные мероприятия, которые не являются поводом для выезда", - сказал блогер.
Монатик выступил на пышной свадьбе (скриншот с видео)
"Но нет, Дима выезжает на благотворительные концерты, чтобы потом по дороге домой залететь на корпорат и заработать еврики. Потом он вернется в Украину и с грустным лицом будет разделять нашу с вами боль", - добавил он.
Также Беспалов считает, что некоторые артисты после войны "быстро и втихую будут выступать снова в РФ.
Ранее мы рассказывали, что ТЦК остановили Монатика прямо посреди Киева.
Также мы писали, что Галкин страшным фото из "Охматдета" отреагировал на ракетные удары по Украине.
При написании материала использовались следующие источники: Telegram-канал Алины Доротюк, Богдана Беспалова, Що ти знаєш про Бобула.