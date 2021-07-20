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У МОН розповіли, як навчатимуться діти з 1 вересня: дистанціонка чи звичайний формат?

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Вівторок 20 липня 2021 13:51
У МОН розповіли, як навчатимуться діти з 1 вересня: дистанціонка чи звичайний формат? Як навчатимуться діти з 1 вересня (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Школярі в Україні 1 вересня сядуть за парти в стандартному форматі, тобто в очному. Дистанційного навчання поки не передбачається.

Про це заявила заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій, повідомляє "Укрінформ".

Нормальному навчальному процесу повинна сприяти вакцинація викладачів.

"Ми розраховуємо, що більшість педагогічних працівників будуть вакциновані до 1 вересня, це дозволить розпочати навчання в навчальних закладах без дистанційних процесів. Але все це залежить від епідемічної ситуації", - сказала Мандзій.

Зазначимо, що вакцинація дітей від коронавірусу в Україні поки не передбачена. Це рішення про щеплення залежить від Міністерства охорони здоров'я України.

"Це повноваження виключно Міністерства охорони здоров'я. Поки діти не підпадають під вакцинацію. Будемо мати рекомендації МОЗ - тоді будемо вести бесіди з батьками про ті чи інші тенденції ", - пояснила заступник міністра.

Елементи "дистанційки" все ж будуть

Мандзій додала, що елементи дистанційного навчання так чи інакше будуть, оскільки МОН планує розширювати Всеукраїнську школу онлайн, більше використовувати змішаний формат навчання.

Як ми раніше писали, школяр з Львівської області встановив рекорд України.

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