Як моментально зварити горох в супі: два найдоступніші способи

Горох, один з найпопулярніших представників сімейства бобових, має багато корисних властивостей і широко поширений в нашому раціоні - у супах, салатах, пюре тощо. Приготувати страви з горохом не складає складнощів, а от розварити його - дійсно тривалий процес. Втім, є способи його значно прискорити.

Які прості "хитрощі" допоможуть швидкій розварці гороху - читайте в матеріалі нижче.

Зазвичай для кращого розварювання гороху його замочують на кілька годин, щоб крупа добре набухла. Додамо також, що крупи промивають вручну за пропорціями: на 1 кг зерна приблизно 2,5-3,5 л води, а очищати зерно потрібно до тих пір, поки зливна вода не буде прозорою. Після чого горох знову промивають, заливають чистою водою і ставлять на вогонь варитися. Способи зварити горох без попереднього замочування Перший варіант. Перш ніж варити горох - промиваємо його під струменем холодної води, причому ретельно. Коли муть у воді пропадає і вона стає прозорою, кладемо горох в холодну підсолену воду, ставимо на плиту і чекаємо закипання.

У каструлю через 10 хвилин додаємо пів склянки холодної води - так після повторного закипання горошини стають м'якими практично за кілька хвилин.

Для більшого ефекту, щоб горох був більш розсипчастим, процедуру можна повторити. Другий варіант. Звичайна харчова сода також дозволить вашому гороху швидко розваритися. Для цього після закипання крупи через хвилин 10-15 слід в каструлю додати соду - виходячи з пропорцій 0,5 чайної ложки на 2 літри рідини.

Вже через 5-7 хвилин горох стає м'яким. Варто зауважити, що якщо "передати куті меду" з кількістю соди, то у страви з'явиться характерний смак, що не всіх порадує - тому будьте уважні з пропорціями.