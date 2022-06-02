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Как мгновенно смягчить масло для намазывания на хлеб: простые и действенные советы

Легкие способы смягчить масло (коллаж: Styler)
Автор: Никита Мельников

Для многих из нас утро начинается с чашки горячего кофе или чая с легким завтраком. Например, из яичницы или бутерброда с маслом. Однако не всегда есть время ждать, пока масло нагреется до комнатной температуры и станет удобным для намазывания.

Поэтому мы решили собрать несколько лайфхаков для смягчения твердого сливочного масла. Быстрые и легкие способы сделать масло идеальным для намазывания - читайте в материале Styler ниже.

Овощечистка

Первым таким способом является использование обычной овощечистки, благодаря которой можно получить ровные слайсы одинаковой ширины, что идеально подойдут для вашего бутерброда.

Нож и конфорка

Следующий способ может показаться странным, но он совсем несложный. Для его использования вам понадобится обычный стальной нож и включенная конфорка.

15-20 секунд подержите этот нож над огнем на высоте 10-15 сантиметров. Благодаря теплому металлу у вас получится идеально намазать масло, даже если оно из морозильной камеры.

Стакан и горячая вода

Последним лайфхаком в списке (но не последним по оригинальности) является способ нашего заокеанского новатора.

Итак, для использования этого способа вам нужен стакан с горячей водой и тарелка с кусочком масла.

За минуту стакан перенимает достаточное количество тепла. Тогда можно вылить воду и масло накрыть перевернутым стаканом. Таким образом уже через минуту масло будет мягким и идеальным для намазывания.

Ранее мы писали, как проверить качество масла с помощью водки.

Также читайте о том, как сделать настоящее сливочное масло дома.

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