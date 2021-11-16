ru ua
Вт, 16 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Делаем настоящее сливочное масло дома: простой и быстрый способ

Новина українською →
Вторник 16 ноября 2021 12:55
Делаем настоящее сливочное масло дома: простой и быстрый способ Фото: Как сделать масло дома простым способом (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Сливочное масло один из продуктов, которые чаще всего фальсифицируют в Украине. Но есть способы, что позволят вам самостоятельно приготовить настоящее масло, в котором вы будете полностью уверены.

Как это сделать - смотрите ниже в материале Styler.

Для этого понадобится жирная сметана. Идеально подойдут сепараторные сливки, купленные на рынке. Можно купить и в магазине, но получится очень дорого, так как они должны быть не менее 33-процентной жирности.

Шаг 1

Сметану (сливки) налейте в миску, в которой будете сбивать, и поставьте в холодильник. После того, как она охладится, возьмите миксер и взбивайте его на максимальной скорости.

Шаг 2

Когда сметана превратится в густой крем, немного сбавьте обороты миксера, пока сметана не превратится в масленую крошку и жидкость начнет понемногу отделяться.

Сбиваем дальше, пока жидкость не отделится полностью. Это называется пахта (по-украински "сколотини"), она сероватого цвета. Жидкость отлично подходит для приготовления блинчиков, оладий, пирогов - так что не спешите ее выливать.

Шаг 3

Отделите масло от жидкости при помощи сита. Но не трогайте само масло - не мните его, не размазывайте.

Шаг 4

Тщательно промойте масло максимально холодной водой, когда вода перестанет быть мутной, отожмите руками масло от воды.

Затем заверните нашу грудку масла в пищевую пленку - оно полностью готово.

Таким способом из литра сметаны можно получить около 400 граммов отменного сливочного масла. Количество зависит от жирности сметаны.

По цене такое масло выйдет даже дешевле, чем в магазине, а вкус и конечно же качество - вас порадует.

Смотрите ниже, как приготовить качественное сливочное масло дома.

Ранее мы писали, как отличить качественное масло от фальсификата.

Читайте РБК-Украина в Google News
масло
LITE
Получить упругие формы: нутрициолог рассказала, как терять вес правильно
Получить упругие формы: нутрициолог рассказала, как терять вес правильно