Як миттєво пом'якшити масло для намазування на хліб: прості й дієві поради

Овочечистка

Першим таким способом є використання звичайної овочечистки, завдяки якій можна отримати рівні слайси однакової ширини, що ідеально підійдуть для вашого бутерброду.

Ніж і конфорка

Наступний спосіб може здатися дивним, але він зовсім нескладний. Для його використання вам знадобиться звичайний сталевий ніж і включена конфорка.

15-20 секунд потримайте цей ніж над вогнем на висоті 10-15 сантиметрів. Завдяки теплому металу у вас вийде ідеально намазати масло, навіть якщо воно з морозильної камери.

Стакан і гаряча вода

Останнім лайфхаком в списку (але не останнім за оригінальністю) є спосіб нашого заокеанського новатора.

Отже, для використання цього способу вам потрібен стакан з гарячою водою і тарілка зі шматочком масла.

За хвилину стакан переймає достатню кількість тепла. Тоді можна вилити воду, і масло накрити перевернутою склянкою. Таким чином вже через хвилину масло буде м'яким і ідеальним для намазування.