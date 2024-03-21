Молозиво в духовці з трьох інгредієнтів: рецепт простого та неймовірно смачного десерту

Список інгредієнтів

Серед усіх можливих запіканок, молозиво - найпростіше у приготуванні. Для приготування навіть не знадобиться борошно.

Традиційно молозиво готують з молока, надоєного в перші три дні після отелення корови. Тому, якщо немає доступу до такого продукту, візьміть максимально жирне фермерське молоко.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

яйця курячі - 6 шт.

молоко 3,2% - 1500 мл

цукор - 250 г

За смаком можна ще додати цукор ванільний.

Легкий спосіб приготування

Спочатку до яєць потрібно додати цукор, ванільний цукор та перебити блендером до однорідності. Після цього влити молоко та перебити трохи блендером.

Далі все вилити у велику форму та запікати приблизно 50 хвилин за 180°C. В кінці дати охолонути й подавати до столу.

Рецепт молозива з трьох інгредієнтів (скриншот)