Молозиво в духовці з трьох інгредієнтів: рецепт простого та неймовірно смачного десерту

Чудовим варіантом для десерту стане ніжне та повітряне молозиво. Це давній десерт української кухні, для якого необхідні прості інгредієнти.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Готуємо страви з шеф-кухарем".
Серед усіх можливих запіканок, молозиво - найпростіше у приготуванні. Для приготування навіть не знадобиться борошно.
Традиційно молозиво готують з молока, надоєного в перші три дні після отелення корови. Тому, якщо немає доступу до такого продукту, візьміть максимально жирне фермерське молоко.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
За смаком можна ще додати цукор ванільний.
Спочатку до яєць потрібно додати цукор, ванільний цукор та перебити блендером до однорідності. Після цього влити молоко та перебити трохи блендером.
Далі все вилити у велику форму та запікати приблизно 50 хвилин за 180°C. В кінці дати охолонути й подавати до столу.
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