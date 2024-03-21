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Молозиво в духовке из трех ингредиентов: рецепт простого и невероятно вкусного десерта

Как приготовить молозиво в духовке (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Прекрасным вариантом для десерта станет нежное и воздушное молозиво. Это старинный десерт украинской кухни, для которого необходимы простые ингредиенты.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Готуємо страви з шеф-кухарем".

Список ингредиентов

Среди всех возможных запеканок, молозиво - самое простое в приготовлении. Для приготовления даже не понадобится мука.

Традиционно молозиво готовят из молока, надоевшего в первые три дня после отелення коровы. Поэтому если нет доступа к такому продукту, возьмите максимально жирное фермерское молоко.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • яйца куриные - 6 шт.
  • молоко 3,2% - 1500 мл
  • сахар - 250 г

По вкусу можно добавить сахар ванильный.

Легкий способ приготовления

Сначала к яйцам нужно добавить сахар, ванильный сахар и перебить блендером до однородности. После этого влить молоко и перебить немного блендером.

Далее вылить в большую форму и запекать примерно 50 минут при 180°C. В конце дать охладиться и подавать к столу.

Рецепт молозива из трех ингредиентов (скриншот) 

 

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