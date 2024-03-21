Молозиво в духовке из трех ингредиентов: рецепт простого и невероятно вкусного десерта

Список ингредиентов

Среди всех возможных запеканок, молозиво - самое простое в приготовлении. Для приготовления даже не понадобится мука.

Традиционно молозиво готовят из молока, надоевшего в первые три дня после отелення коровы. Поэтому если нет доступа к такому продукту, возьмите максимально жирное фермерское молоко.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

яйца куриные - 6 шт.

молоко 3,2% - 1500 мл

сахар - 250 г

По вкусу можно добавить сахар ванильный.

Легкий способ приготовления

Сначала к яйцам нужно добавить сахар, ванильный сахар и перебить блендером до однородности. После этого влить молоко и перебить немного блендером.

Далее вылить в большую форму и запекать примерно 50 минут при 180°C. В конце дать охладиться и подавать к столу.

Рецепт молозива из трех ингредиентов (скриншот)