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Молоко, сир, яйця та шоколадка: що їсть відома українська легкоатлетка

Юлія Левченко (фото: пресслужба)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська легкоатлетка, стрибунка у висоту Юлія Левченко розповіла, що полюбляє готувати.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресслужбу.

Що їсть Юлія Левченко

Спортсменка зізнається: кулінарія їй допомагає побороти тривожність та переключитися.

"Коли нервую, то починаю щось готувати. Не скажу, що я шеф-кухар (сміється). Але приготувати щось для рідних, для чоловіка, - це завжди гарна ідея, бо теж морально відволікає," - каже чемпіонка. 

Готує Юлія доволі прості страви. До прикладу, запечене курча, а раз на рік може приготувати борщ.

Юлія Левченко (фото: пресслужба)

"Взагалі всім раджу не дуже обмежувати себе в їжі, а просто орієнтуватися за власними відчуттями та зважати на особливості організму. А якщо у вас сильні фізичні навантаження, то потрібно, навпаки, більше їсти, бо витрачаєте багато енергії", поділилася Левченко.

А ось спортсменам, говорить легкоатлетка, інколи потрібно себе у чомусь обмежувати.

"Але тут, швидше, йдеться про кількість того, що споживаєш, а не що саме їси. Коли я приїжджаю до батьків, то взагалі несила втриматися. Як можна відмовитись від маминої сирної запіканки? (усміхається)", - сказала спортсменка.

Також вона додала, що в її холодильнику завжди є молоко або вершки до кави, сир, яйця і шоколадка.

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