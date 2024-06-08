Ніжні та пухкі оладки на кефірі: рецепт легкої страви для сніданку чи обіду
Оладки - це різновид млинців, подібна до панкейків страва. Водночас за смаком вони трохи нагадують булочки - і чудово поєднуються з різноманітними джемами, вареннями, шоколадом чи карамеллю.
Про те, як готувати оладки на кефірі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".
Що потрібно для оладок
Для того, щоб приготувати таку повітряну і ніжну страву, потрібні наступні інгредієнти:
- борошно - 220-250 г;
- яйця - 1 шт.;
- кефір - 250 мл;
- цукор - 1 ст. л.;
- сіль - дрібка;
- сода - 0,5 ч. л.;
- оцет - 0,5 ч. л.;
- олія - для смаження.
Як готувати оладки на кефірі
Заздалегідь дістаньте з холодильника кефір, щоб він був теплим - це впливатиме на те, наскільки пухкими будуть оладки.
Перелийте кефір до глибокої миски, розбийте до нього яйце, та обов'язково додайте сіль - це потрібно для балансу смаку.
Також додайте цукор. В окремій мисці соду змішайте з оцтом та перелийте суміш до майбутнього тіста. Просійте борошно - Це допоможе уникнути грудочок і зробить оладки легкими та об'ємними.
Поступово додайте борошно до яєць з кефіром, постійно перемішуючи суміш. Після того як тісто стало однорідної консистенції, вимішуйте його ще 1-2 хвилини.
Замішайте тісто для оладок (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Потім залиште тісто постояти на 10-15 хвилин - так воно трохи підійметься.
Добре розігрійте пательню, вилийте олію і викладіть тісто для оладок. Смажте оладки на мінімальному вогні, по 2 хвилини з кожного боку.
Необхідно обирати найменший вогонь та не пересмажувати страву, адже оладки можуть легко підгоріти.
Як смажити оладки (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Перекладіть оладки на тарілку та зачекайте, доки вони трохи охолонуть. За бажанням полийте страву сметаною, джемом, варенням або шоколадом, та подавайте до столу.
Раніше ми розповідали про те, як готувати запіканку з персиками.
Читайте також, як готувати запіканку з картоплею та фаршем.