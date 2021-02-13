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Молоко може нашкодити здоров'ю: медики знайшли ще одне підтвердження

Новость на русском → Субота 13 лютого 2021 21:09
Молоко може нашкодити здоров'ю: медики знайшли ще одне підтвердження Вчені назвали ще одну небезпеку молока (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Молоко має багато корисних властивостей і входить в раціон багатьох людей. Але останнім часом про корисність цього напою ведуться серйозні суперечки, і медики наголошують – не так вже воно і корисно, а для декого може стати згубним.

Молоко при регулярному вживанні може серйозно зашкодити організму людини. Експерти Bhub розповіли, для кого воно може стати небезпечним.

За словами вчених, молоко є популярним продуктом, оскільки в ньому міститься маса корисних речовин – кальцій, магній, калій, натрій, вітаміни А, Д і 12. Але у цього напою є і серйозні протипоказання.

Крім непереносності лактози, яка здатна викликати справжню бурю в організмі людини, молоко може стати причиною проблем навіть в абсолютно здорових людей.

Нове дослідження показало, що регулярне вживання молока (три склянки на день і більше), може призвести до метеоризму (здуття живота), діареї, нудоти, а також значно підвищити ризик розвитку серцево-судинних захворювань і раку у жінок.

Медики рекомендують любителям молока випивати не більше однієї склянки на добу, щоб не ставити під загрозу свій стан здоров'я.

Крім того, вчені виявили ще один негативний фактор – часте вживання молочних продуктів може викликати почуття постійної втоми, головний біль, спровокувати у молодих людей розвиток атеросклерозу, остеопорозу та артрозу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти назвали продукти, які не варто купувати в супермаркетах.

А також розповідали про те, кому не варто вживати родзинки.

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