З молодою капустою: літня версія улюбленого крабового салату

Попри поширену думку, що крабовий салат можна готувати винятково взимку, насправді такий варіант цієї відомої страви з легкістю можна приготувати навесні або влітку.
Про те, як готувати літній варіант салату з крабовими паличками, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний Telegam-канал "рецепти від mil_alexx".
Для того, щоб приготувати літню версію улюбленого салату з крабовими паличками, потрібні такі інгредієнти:
Така версія салату відрізняється від класичної не лише додатковими інгредієнтами, які змінюють смак, а й способом нарізання інгредієнтів, які урізноманітнює текстуру страви.
Помийте огірок, цибулю та капусту. Розріжте огірок навпіл, а потім наріжте напівкільцями. Капусту наріжте якомога тоншою соломкою. Подрібніть зелену цибулю.
Сир та крабові палички, на відміну від класичного нарізання, наріжте соломкою. Змішайте інгредієнти в глибокій мисці. Злийте консервант з кукурудзи та додайте інгредієнт до салату.
Перемішайте складники, додайте майонез або соус, підсоліть та поперчіть. Ще раз перемішайте інгредієнти - і літня версія крабового салату готова.
До речі, нещодавно ми розповідали про те, як швидко готувати салат "Хвилинка".
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