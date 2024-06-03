З молодою капустою: літня версія улюбленого крабового салату

Що потрібно для крабового салату з молодою капустою

Для того, щоб приготувати літню версію улюбленого салату з крабовими паличками, потрібні такі інгредієнти:

крабові палички -150 г;

капуста молода - 200 г;

свіжий огірок - 50 г;

кукурудза - 100 г;

зелена цибуля - 30 г;

сир твердий - 50 г;

майонез - 2 ст. л.;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати салат з крабовими паличками та капустою

Така версія салату відрізняється від класичної не лише додатковими інгредієнтами, які змінюють смак, а й способом нарізання інгредієнтів, які урізноманітнює текстуру страви.

Помийте огірок, цибулю та капусту. Розріжте огірок навпіл, а потім наріжте напівкільцями. Капусту наріжте якомога тоншою соломкою. Подрібніть зелену цибулю.

Сир та крабові палички, на відміну від класичного нарізання, наріжте соломкою. Змішайте інгредієнти в глибокій мисці. Злийте консервант з кукурудзи та додайте інгредієнт до салату.

Перемішайте складники, додайте майонез або соус, підсоліть та поперчіть. Ще раз перемішайте інгредієнти - і літня версія крабового салату готова.