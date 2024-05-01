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Рецепт "Мімози" з копченою фореллю для тих, кому набрид банальний "Олів'є"

Середа 01 травня 2024 15:42
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Рецепт "Мімози" з копченою фореллю для тих, кому набрид банальний "Олів'є" Як готувати "Мімозу" з копченою фореллю (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Вважається, що рецепт відомого салату "Мімоза", в тому вигляді, в якому він існував більш ніж пів століття тому, насправді був запозичений. Попри те, що за звичкою його продовжують готувати з рибними консервами, зараз цей інгредієнт можна замінити на кращий - наприклад, малосолену або копчену форель чи лосось.

Про те, як готувати "Мімозу" з копченою фореллю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: Bonapeti, Домашні Кухарі, Smachno.

Що потрібно для салату "Мімоза"

Для того, щоб приготувати такий незвичний варіант "Мімози", потрібні такі інгредієнти:

  • Копчена форель - 125 г
  • Картопля - 4 шт.
  • Яйця - 5 шт.
  • Морква - 4 шт.
  • Цибуля - 2 шт.
  • Зелена цибуля - до смаку
  • Оцет - 2 ст. л.
  • Вода - 250 мл
  • Майонез - 150-190 г
  • Цукор - 2 ст. л.
  • Сіль - до смаку

Як готувати "Мімозу" з копченою фореллю

Характерна риса "Мімози" - інгредієнти викладаються шарами. Попри те, що існує й простіша версія "Мімози", з яєць, сиру, майонезу і риби, додавання картоплі і моркви урізноманітнює смак.

Для початку помийте і відваріть картоплю в мундирі, моркву та яйця круто. Копчену форель необхідно нарізати на дрібні шматочки і, за бажанням, розім'яти виделкою.

Очистьте і наріжте напівкільцями цибулю, зробіть маринад з оцту, води, цукру і солі. Перекладіть цибулю в маринад на 10-15 хвилин, потім маринад злийте.

Очистьте яйця, відокремте жовтки від білків, подрібніть жовтки на тертці. Білки наріжте маленькими кубиками. Очистьте моркву і картоплю від шкірки, натріть їх на тертці в окремі миски або ж наріжте на тонкі кружальця. Помийте та подрібніть зелену цибулю.

Викладіть шарами інгредієнти салату в мисці або формі: спочатку білок, потім тонкий шар майонезу, картоплю, майонез, рибу, мариновану цибулю, майонез, моркву, шар майонезу і жовтки.

Порядок інгредієнтів можна змінювати, проте двома верхніми шарами мають бути майонез і жовток. Перед подачею присипте зверху салат подрібненою зеленою цибулею.

Нещодавно ми писали, як готувати салат з печінкою без картоплі.

Читайте також, як готувати салат всього з 5 інгредієнтів.

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