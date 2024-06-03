С молодой капустой: летняя версия любимого крабового салата

Несмотря на расхожее мнение, что крабовый салат можно готовить исключительно зимой, на самом деле такой вариант этого известного блюда с легкостью можно приготовить весной или летом.
О том, как готовить летний вариант салата с крабовыми палочками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Telegam-канал "Рецепты от mil_alexx".
Для того чтобы приготовить летнюю версию любимого салата с крабовыми палочками, нужны следующие ингредиенты:
Такая версия салата отличается от классической не только дополнительными ингредиентами, изменяющими вкус, но и способом нарезки ингредиентов, что вносит разнообразие в текстуру блюда.
Помойте огурец, лук и капусту. Разрежьте огурец пополам, а затем нарежьте полукольцами. Капусту нарежьте как можно более тонкой соломкой. Измельчите зеленый лук.
Сыр и крабовые палочки, в отличие от классической нарезки, нарежьте соломкой. Смешайте ингредиенты в глубокой миске. Слейте консервант из кукурузы и добавьте ингредиент в салат.
Перемешайте компоненты, добавьте майонез или соус, подсолите и поперчите. Еще раз перемешайте ингредиенты - и летняя версия крабового салата готова.
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