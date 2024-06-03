С молодой капустой: летняя версия любимого крабового салата

Что нужно для крабового салата с молодой капустой

Для того чтобы приготовить летнюю версию любимого салата с крабовыми палочками, нужны следующие ингредиенты:

крабовые палочки -150 г;

капуста молодая - 200 г;

свежий огурец - 50 г;

кукуруза - 100 г;

зеленый лук - 30 г;

сыр твердый - 50 г;

майонез - 2 ст. л.;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить салат с крабовыми палочками и капустой

Такая версия салата отличается от классической не только дополнительными ингредиентами, изменяющими вкус, но и способом нарезки ингредиентов, что вносит разнообразие в текстуру блюда.

Помойте огурец, лук и капусту. Разрежьте огурец пополам, а затем нарежьте полукольцами. Капусту нарежьте как можно более тонкой соломкой. Измельчите зеленый лук.

Сыр и крабовые палочки, в отличие от классической нарезки, нарежьте соломкой. Смешайте ингредиенты в глубокой миске. Слейте консервант из кукурузы и добавьте ингредиент в салат.

Перемешайте компоненты, добавьте майонез или соус, подсолите и поперчите. Еще раз перемешайте ингредиенты - и летняя версия крабового салата готова.