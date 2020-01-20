Молодой украинский спортсмен умер после загадочного ДТП: детали трагедии (фото)

В Херсоне умер спортсмен Евгений Оторвин (Фото: pixabay.com)

19-летнего гребца сбил автомобиль на пешеходном переходе

В Херсоне умер в реанимации молодой спортсмен гребец-академист Евгений Оторвин. Парень попал в больницу после того, как его сбил автомобиль на пешеходном переходе в центре города. Об этом рассказали в местной федерации академической гребли на странице в Facebook.

Отмечается, что загадочное ДТП произошло на пересечении улиц Калнышевского и Перекопской поздно вечером 15 января. Спортсмен в тот день познакомил свою девушку с родителями, потом провел избранницу и возвращался домой.

После аварии Евгения госпитализировали в тяжелом состоянии. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь спортсмену - он скончался 17 января.

"Настоящий боец. Перспективный и талантливый спортсмен. Искренний человек. Надежный друг. Настоящий мужчина. Любимец родителей. Душа друзей. Почти... взрослый и самостоятельный человек... почти..." - говорится в публикации Федерации.

Евгений Оторвин был студентом Херсонского государственного университета, учился на факультете физического воспитания и спорта на 2-ом курсе. Парень профессионально занимался академической греблей.

Евгений Оторвин (Фото: facebook.com/khersonfederationofacademicrowing)

Как пишет в сети Светлана Уваркина, парень был сыном ее подруги и жил по соседству. В комментариях к посту Херсонской федерации академической гребли она привела слова друга погибшего - Никиты Фирсова - о деталях трагедии и о том, что спортсмена якобы сбил пограничник за рулем служебного авто.

В Херсоне умер спортсмен Евгений Оторвинпосле аварии (Фото: instagram.com/niktarioon)

"Меня зовут Фирсов Никита Александрович. Я пишу этот пост, потому что 15.01.2020 в 11 часов вечера сбили моего лучшего друга Оторвина Евгения Витальевича. Его сбили на служебном автомобиле ДПСУ. За рулем был пограничник. Женя пролежал в коме сутки, после чего скончался. В ту ночь он провожал свою девушку. Она живет и учится в спортивном училище на ул. Петра Калнишевского. По пути домой (после того как провел ее) он переходил ул. Перекопскую (по пешеходному переходу, между Юбилейным и Дворцом пионеров) на которой его сбила машина. Водитель превысил скоростной лимит. В следствии столкновения он получил черепно-мозговую травму, перелом бедра и повреждение спинного мозга.

Я пишу этот пост не для того чтоб собрать деньги или похайпить... Я хочу предупредить вас о том, что это может случиться с каждым. Внимательно следите за дорогой. Не переходите дорогу в неположенном месте, в наушниках, не отвлекайтесь на телефон. А водителям хочу сказать чтобы вы внимательно следили за дорогой и не нарушали ПДД. Я хочу чтобы светофоры в г. Херсон работали круглосуточно, как и в любом другом нормальном городе!

Распространите этот пост по своим соцсетям. Я хочу, чтоб убийца был наказан, ибо это дело уже пытаются замять. Жене было всего лишь 19 лет.. Смотрите по сторонам!..." - написал Фирсов в своем Instagram.

В Херсоне умер спортсмен Евгений Оторвин после ДТП (Фото: скрин поста instagram.com/niktarioon)

Евгений Оторвин умер в реанимации после ДТП в Херсоне (Фото: скрин поста facebook.com)

Пользователи сети выражают соболезнования родным и близким погибшего парня.

Какой ужас! Так несправедливо!!! Земля пухом!

Какой ужас, очень жаль мальчика... Соболезную родителям.

Сочувствую.

Печально! Сочувствие родителям, родным, друзьям! Как это могло быть в столь позднее время!? Машин практически нет! По теории вероятности - это почти невозможно! Что-то не то!

Светлая память! Тяжело что-либо сказать...

Это страшно, когда умирают дети! Так быть не должно быть! Царство небесное!

В Херсоне умер гребец Евгений Оторвин (Скрин комментариев facebook.com/khersonfederationofacademicrowing)