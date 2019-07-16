Жуткая трагедия: известного экс-футболиста застрелили в собственной машине

Погиб известный футболист (Коллаж РБК-Украина)

Полиция рассматривает различные версии преступления

В Йоханнесбурге, возле собственного дома был расстрелян экс-футболист сборной ЮАР Марк Батчелор.

Трагедия произошла в понедельник, 15 июля. Марк Батчелор возвращался домой и начал парковаться возле собственного дома в Йоханнесбурге. Неожиданно к нему подъехали двое неизвестных на мотоцикле и расстреляли в упор его автомобиль.

От полученных ран бывший футболист скончался на месте. Как сообщили в полиции Йоханнесбурга, оружие из которого стреляли преступники – полуавтоматические. В теле жертвы было обнаружено 7 пуль. Также они добавили, что преступление не было совершенно с целью ограбления.

"Он умер в своем автомобиле, злоумышленники ничего не похитили. Мотивы убийства устанавливаются", - добавили в полиции.

Не исключено, что мотивом убийства стали связи с криминальным миром, так как ранее Марк Батчелор фигурировал в различных скандалах, у него были проблемы с законом и его связывали с местными криминальными авторитетами.

Марк Батчелор (thaguy24.wordpress.com)

Марк Батчелор был игроком таких команд как "Кайзер Чифс", "Орландо Пайрэтс" и "Мамелоди Сандаунс", а также играл в составе сборной ЮАР.

Видео: YouTube/Eyewitness News

Напомним, ранее мы сообщали о том, что экс-чемпион мира по боксу погиб в смертельном ДТП в родном городе.

А также рассказывали о том, что в Лондоне трагически погибла звезда соцсетей.