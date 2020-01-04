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Было всего 23 года: талантливый футболист погиб в жуткой аварии

STYLERНовости спорта    04.01.2020 - 12:43
Было всего 23 года: талантливый футболист погиб в жуткой аварии
Футболист Натаэль Жулан погиб в ДТП (Иллюстративное фото: torange.biz)

Футболист попал в смертельное ДТП после тренировки

Футболист французского "Генгама" Натаэль Жулан погиб в дорожной аварии во время возвращения с тренировки. Как говорится в сообщении на сайте клуба второго дивизиона французского футбола, 23-летний форвард ехал в авто и не справился с управлением.

Смертельное ДТП произошло 3 января во второй половине дня.

"В этот трагический день все члены клуба собираются вместе, чтобы выразить свои соболезнования семье Натаэля", - пишет ФК "Генгама" в Twitter.

Так, после жуткого несчастного случая, который стоил молодому и талантливому футболисту жизни, к соболезнованиям присоединились некоторые клубы двух высших лиг Франции, включая "Лион", "Лилль" и "Тулузу".

По сообщениям французской прессы, в момент аварии в салоне машины на заднем сидении находился товарищ по команде Жулана, передает издание News.ro.

О состоянии другого футболиста ничего не сообщается.

Автомобиль футболиста Audi Q5 3 на скорости занесло в сторону и ударило в тополь, проехав через поле. Жулан двигался в направлении Сен-Брие.

Было всего 23 года: талантливый футболист погиб в жуткой аварии

Натаэль Жулан (Фото: Twitter - En Avant Guingamp)

Натаэль Жулан родился 19 июля 1996 года в Монтивилье. Свой первый профессиональный контракт нападающий подписал с французской командой "Гавр" в июне 2016 года. Также играл в составе "Валансьен". Летом 2018-го перешел в "Генгаме", и за свою основную команду провел 13 матчей.

По итогам прошлого сезона этот ФК вылетел из элитного французского дивизиона. Жулан в этом сезоне провел лишь два матча в составе "Генгаме".

Было всего 23 года: талантливый футболист погиб в жуткой аварии

Натаэль Жулан (Фото: RC Lens - Valenciennes FC)

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