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В Москве застрелили чемпиона мира: видео с места убийства

STYLERЖизнь    14.11.2019 - 14:30
В Москве застрелили чемпиона мира: видео с места убийства
Ашот Болян убит в Москве (коллаж РБК-Украина)

Спортсмен Ашот Болян стал жертвой жуткого нападения

Ашот Болян был убит в Москве возле своего дома. Чемпиона мира по тайскому боксу погиб в результате прицельных выстрелов в голову, совершенных неизвестным.

В Москве застрелили чемпиона мира: видео с места убийства

Ашоту Боляну было 40 лет

По данным следствия, киллер несколько часов поджидал спортсмена у его дома. Тот возвращался домой вечером после работы. Как только Болян припарковал свой автомобиль Infiniti и закрыл двери авто, к нему подбежал киллер и начал стрелять в голову.

Криминалисты выяснили, что выстрелов было несколько. В голову попала как минимум одна пуля, которая и стала смертельной. Стреляли в Боляна из пистолета с глушителем, поэтому никто не слышал выстрелов.

Предположительно, 40-летнего Ашота Боляна могли убить из-за бизнеса.

Ашот Болян был убит в Москве

Также в сети появилось видео, на котором спортсмен подъезжает на парковку за несколько минут до нападения.

Ашот Болян был убит в Москве

Тем временем, в четверг, 14 ноября, люди массово несут белые розы на место убийства известного спортсмена.

Ашота Боляна убили в Москве

Биография Ашота Боляна

Ашот Болян родился в 1979 году в небогатой семье мегрийцев на юге Армении. В 1998 году стал чемпионом мира по тайскому боксу. После победы пояс чемпиона мира он защищал в течение семи лет, а после завершения карьеры пояс остался у него. В 2004 году Болян переехал в Россию и через год завершил карьеру профессионального спортсмена.

В одном из интервью Ашот признался, что выбрал тайский бокс, потому что в этом виде спорта выигрывают сильнейшие, а деньги не играют никакой роли.

"Здесь ты не должен показывать шоу ради денег, ты должен показать свою силу и технику", - сказал он.

В свое время Болян установил уникальный рекорд по скорости нанесения ударов: за секунду спортсмен произвел 11 ударов, из которых 8 руками и 3 ногами.

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