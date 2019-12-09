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Молодой парень погиб страшной смертью: детали ЧП в Киеве

STYLERПроисшествия    09.12.2019 - 12:05
Молодой парень погиб страшной смертью: детали ЧП в Киеве
В Киеве парень совершил самоубийство и оставил записку (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве молодой парень оставил маме записку и выпрыгнул из окна

В Киеве молодой парень погиб страшной смертью в понедельник утром, 9 декабря. Трагедия произошла в Днепровском районе по адресу Ярослава Гашкека, 8-А. 22-летний парень выпрыгнул из окна высотки, оставив странную записку для мамы. Об этом сообщили в правоохранительных органах

Сообщается, что случайный прохожий услышал громкий звук. Осмотревшись, он обнаружил тело, лежавшее на земле без признаков жизни.

Прибывшая полиция выяснила, что молодой человек жил в этом доме на восьмом этаже. По словам близких, у парня были психические расстройства. Родители говорят, что в то утро он был сам в комнате.

Кроме того, стало известно о странной записке, которую оставил погибший перед тем, как решиться на страшный шаг.

В записке было написано: "Люблю тебя мама. Я Геркулес".

Правоохранителям предстоит выяснить все детали произошедшего.

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