В Черновцах дворник повесился в школе из-за долга за коммуналку (видео)

Долги за коммуналку довели пенсионера в Черновцах до самоубийства (коллаж: РБК-Украина)

Пенсионер в Черновцах совершил самоубийство из-за финансовых проблем

В Черновцах школьный дворник совершил самоубийство прямо на территории учебного заведения. Тело пенсионера нашел ученик девятого класса на боковых ступеньках перед началом занятий. Об этом говорится в программе "Свідок".

Сначала школьников эвакуировали, но потом занятия были возобновлены. Коллеги 68-летнего мужчины шокированы произошедшим. Он жил один и работал в школе дворником на полставки.

Пенсионер был спокойным и жизнерадостным, но в последнее время жаловался на тяжелое материальное положение. Из-за долгов за коммуналку мужчине отрезали газ в квартире. А недавно он перенес операцию.

Коллеги работника школы говорят, что не понимают, что произошло. В этот день он отработал смену, был спокойным, ничто не предвещало беды.

Также стало известно, что мужчина повесился на дверях учебного заведения.

В Черновцах пенсионер покончил с собой из-за долгов за коммуналку (видео: YouTube/НТН)