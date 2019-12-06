Странные обстоятельства: в Ровно загадочно погибла мать троих детей

В Ровно многодетная мать выпала с 9-го этажа (Коллаж РБК-Украина)

Женщина выпала из окна девятого этажа в квартире своего брата в Ровно

В Ровно при странных обстоятельствах погибла 31-летняя многодетная мать. Ее тело обнаружили под окнами одной из многоэтажек. Версий на данный момент много: в полиции склоняются к тому, что женщина совершила суицид, родные говорят о несчастном случае, а соседи намекают, что могло произойти убийство. Детали жуткой трагедии сообщает ТСН.

Женщина выпала из окна 9-го этажа, и соседи сразу вызвали скорую медицинскую помощь и полицию. Медики помочь несчастной уже не смогли, а в полиции утверждают, что все выглядит так, как будто она сама выпрыгнула.

"Признаков насильственной смерти не обнаружено, на данный момент все выглядит так, будто женщина выпрыгнула из окна", - рассказал руководитель отдела коммуникации Национальной полиции Ровенской области Антон Крук.

31-летняя Людмила жила в Ровенской области, у нее трое сыновей. Старшие мальчики ходят в школу, самому младшему – 5 лет. В тот день она приехала в Ровно к брату, чтобы провести обследование среднего сына. Вечером она плохо себя чувствовала, у нее прыгало давление. Она приняла лекарство и попросилась переночевать у брата и его жены.

Родные говорят, что Людмила была очень уставшая, они вместе поужинали и пошли спать. Когда случилась трагедия – они не знают, были уверены, что она спит в своей комнате. Полиция, которая приехала по вызову, поднялась в квартиру и спросила хозяина о сестре, на что тот ответил, что она спит. И только вместе с полицейскими он обнаружил, что кровать пуста, а в комнате открыто окно.

А вот соседи придерживаются другой версии. Девушка с 10-го этажа рассказала, что в квартире была ссора и около двух часов ночи были слышны звуки драки. Есть предположение, что Людмилу вытолкнули из окна. Также соседи рассказали, что брат Людмилы иногда выпивал и был буйным. Однако мужчина отрицает факт ссоры.

В родном селе Людмилы версию самоубийства отметают сразу – у женщины была хорошая семья, с мужем ладили, трое мальчишек. Склоняются, что это мог быть несчастный случай, так как она плохо себя чувствовала.

Полиция проводит расследование и устанавливает круг лиц, с которыми она общалась накануне смерти – звонки, смс. Проводится экспертиза, чтобы установить точную причину смерти.

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