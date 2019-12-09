Молодий хлопець загинув страшною смертю: деталі НП в Києві

У Києві хлопець вчинив самогубство і залишив записку (колаж: РБК-Україна)

У Києві молодий хлопець залишив мамі записку і вистрибнув з вікна

У Києві молодий хлопець загинув страшною смертю у понеділок вранці, 9 грудня. Трагедія сталася у Дніпровському районі за адресою Ярослава Гашкека, 8-А. 22-річний хлопець вистрибнув з вікна висотки, залишивши дивну записку для мами. Про це повідомили в правоохоронних органах.

Повідомляється, що випадковий перехожий почув голосний звук. Роззирнувшись, він виявив тіло, що лежало на землі без ознак життя.

Прибула поліція з'ясувала, що молодий чоловік жив у цьому будинку на восьмому поверсі. За словами близьких, у хлопця були психічні розлади. Батьки кажуть, що того ранку він був сам у кімнаті.

Крім того, стало відомо про дивну записку, яку залишив загиблий перед тим, як зважитися на страшний крок.

У записці було написано: "Люблю тебе мама. Я Геркулес".

Правоохоронцям належить з'ясувати всі деталі події.

Раніше повідомлялося, що в Рівному 31-річна жінка випала з вікна багатоповерхівки. У загиблої залишилося троє дітей. І хоча у поліції кажуть, що жінка вчинила суїцид, сусіди підозрюють, що вона була вбита. Родичі відмовляються вірити в те, що вона пішла на такий страшний крок, вважаючи подію нещасним випадком.