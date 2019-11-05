Три девочки выпрыгнули из окна психбольницы Павлова: детали ЧП

В Киеве из окна психбольницы Павлова выпрыгнули девочки (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве произошло ЧП в психиатрической больнице имени Павлова

В Киеве в психиатрической больнице Павлова случилось чрезвычайное происшествие. Три несовершеннолетние девочки выпрыгнули из окна заведения. В результате инцидента одна из пациенток пострадала.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 5 ноября, в 23:37 по адресу улица Кирилловская, 103, сообщает Информатор, со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Известно, что две девочки в возрасте 15-ти лет и одна семнадцатилетняя решили выпрыгнуть из окна с целью совершения побега. Самая младшая девочка пострадала, ее госпитализировали с травмами.

Больница имени Павлова (фото: соцсети)

Две другие девочки сбежали. Правоохранители выяснили, что беглянки направились к своей тете.

На месте работала следственно-оперативная группа, выяснявшая подробности случившегося.